283 учреждения культуры Нижегородской области подключились к «Пушкинской карте». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородская область досрочно выполнила план по подключению учреждений культуры к «Пушкинской карте». Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

По плану министерства культуры, к концу 2022 года участниками проекта должны были стать 276 учреждений. Только в октябре к проекту присоединилось 38 организаций, среди которых библиотеки, дома культуры, художественные школы и музеи.

Нижегородская областная универсальная научная библиотека имени В.И.Ленина вступила в проект лишь в октябре 2022 года и уже подготовила несколько программ для обладателей «Пушкинской карты»: «Неуроки в Ленинке» - знакомство с историей книжности и интересными книгами об истории Нижнего Новгорода. Первый урок пройдет 6 ноября в 13:00.

Также нижегородская библиотека подготовила экскурсию, которая пройдет 3 ноября в 15:00 «Дом на Варварке: прошлое и настоящее», где нижегородцы увидят исторические интерьеры здания девятнадцатого века, и узнают, что располагалось здесь до 1917 года.

Выксунский парк культуры и отдыха организует для нижегодцев две экскурсии. Обладатели "Пушкинской карты" смогут побывать на прогулке-квесте «Что в имени твоем?». Мероприятие посвящено истории Выксы и ее основателям – заводчикам братьям Баташовым, а также истории парка. Мероприятие пройдет 31 октября в 14:00.

В этот же день, 31 октября, Выксунский парк организует вторую экскурсию «Выкса, которой не было». Она посвящена альтернативной истории города, легендам и преданиям. Премьерная экскурсия пройдет 31 октября в 18:00, а затем мероприятие будет повторяться каждую неделю по вторникам до 22 ноября.

Также обладатели «Пушкинской карты» смогут посетить мастер-класс по скетчингу. Проведет мероприятие художник-педагог Марина Гордеева 3 ноября в 14:00.

Напомним, федеральная программа «Пушкинская карта» реализуется с 1 сентября 2021 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Основная задача проекта — повышение культурного уровня молодого поколения.