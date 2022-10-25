«ТНС энерго Нижний Новгород»: список официальных подрядных организаций по бесплатной замене и поверке электросчетчиков

«ТНС энерго НН» информирует об официальных подрядных организациях компании, выполняющих работы по бесплатной установке, замене, допуску в эксплуатацию, а также метрологической поверке индивидуальных приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах.
Бесплатно устанавливать интеллектуальные счетчики уполномочены три подрядные организации:
ООО «СпецЭкономЭнерго»
ООО «СпецЭлектроМонтаж»
ООО «Глонасс – Т»
Метрологическую поверку систем учета электроэнергии проводят:
ООО «ЭнерТест»
ФБУ «Ростест-Москва»
Официальные подрядчики «ТНС энерго Нижний Новгород» имеют при себе удостоверение с фото сотрудника и копию доверенности. Документы должны предъявляться по требованию потребителя.
Обращаем особое внимание, что представители уполномоченных подрядных организаций не имеют права взимать плату за установку либо поверку прибора учета.