«ТНС энерго Нижний Новгород»: список официальных подрядных организаций по бесплатной замене и поверке электросчетчиков

«ТНС энерго НН» информирует об официальных подрядных организациях компании, выполняющих работы по бесплатной установке, замене, допуску в эксплуатацию, а также метрологической поверке индивидуальных приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах.

Бесплатно устанавливать интеллектуальные счетчики уполномочены три подрядные организации:

ООО «СпецЭкономЭнерго»

ООО «СпецЭлектроМонтаж»

ООО «Глонасс – Т»

Метрологическую поверку систем учета электроэнергии проводят:

ООО «ЭнерТест»

ФБУ «Ростест-Москва»

Официальные подрядчики «ТНС энерго Нижний Новгород» имеют при себе удостоверение с фото сотрудника и копию доверенности. Документы должны предъявляться по требованию потребителя.

Обращаем особое внимание, что представители уполномоченных подрядных организаций не имеют права взимать плату за установку либо поверку прибора учета.