Навигация «Валдаев» завершится в Нижегородской области 30 октября

В конце октября "Валдаи" уйдут на зимний перерыв. Фото: Кирилл Мартынов

Навигация «Валдаев» должна завершиться в Нижегородской области 30 октября. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в судоходной компании «Водолет», которая занимается пассажирскими перевозками на этих судах.

По имеющейся информации, в указанный день «Валдаи» выполнят свой последний рейс и уйдут на зимний перерыв. Рейсы судов на подводных крыльях должны возобновиться весной 2023 года после открытия навигации.

Ранее сообщалось, что с начала навигации нижегородские «Валдаи» перевезли порядка 65 тысяч пассажиров.