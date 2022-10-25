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НовостиОбщество25 октября 2022 7:18

Навигация «Валдаев» завершится в Нижегородской области 30 октября

Рейсы судов на подводных крыльях должны возобновиться в 2023 году
Мария СОРОКИНА
В конце октября "Валдаи" уйдут на зимний перерыв.

В конце октября "Валдаи" уйдут на зимний перерыв.

Фото: Кирилл Мартынов

Навигация «Валдаев» должна завершиться в Нижегородской области 30 октября. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в судоходной компании «Водолет», которая занимается пассажирскими перевозками на этих судах.

По имеющейся информации, в указанный день «Валдаи» выполнят свой последний рейс и уйдут на зимний перерыв. Рейсы судов на подводных крыльях должны возобновиться весной 2023 года после открытия навигации.

Ранее сообщалось, что с начала навигации нижегородские «Валдаи» перевезли порядка 65 тысяч пассажиров.