Здания Всероссийской выставки 1896 года воссоздадут в Нижнем Новгороде в виртуальной реальности

Участники проекта будут обучаться и создавать 3D-модели зданий. Фото: Евгения ГУСЕВА

Здания XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде будут воссозданы в «цифре», сообщает пресс-служба правительства региона. Работы по воссозданию объектов будут проводиться в рамках третьего потока международного проекта «BIM-менеджмент». За первые два года существования проекта обучение прошли 2,8 тысяч человек из 40 стран. Они смоделировали свыше 1,3 тысячи зданий и сооружений Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

Подобные мероприятия полезны всем, так как учащиеся получили новые знания и опыт, а их работы включены в информационно-аналитическую систему Нижегородской области «3D-Город».

Как отмечают организаторы, этот образовательный курс в полной мере учитывает актуальность цифровых технологий и востребованность профессий данного направления на рынке труда.

Третий поток посвящен именно переносу объектов Всероссийской выставки 1986 года в виртуальную реальность.

- Всероссийская выставка 1896 года - эпохальное событие для нашего города. Масштаб и величие инженерной мысли, архитектурное и культурное явление, продемонстрированные миру, по сей день будоражат пытливые умы исследователей из различных областей знаний, - подчеркнула глава регионального Минграда Марина Ракова.

По ее словам, государственный архив Санкт-Петербурга предоставил копии чертежей выставочных павильонов, и это должно помочь участникам в работе.

К слову, Курс рассчитан на шесть месяцев. В рамках обучения участники смогут посетить дополнительные занятия, например, по созданию объектов для 2ГИС. Обучение бесплатное.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что нижегородец создал 3D-модель Нижегородского кремля