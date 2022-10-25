Остановку с закрашенными объявлениями в Нижнем Новгороде приведут в порядок до 30 октября

Остановку покрасили поверх объявлений. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижнем Новгороде приведут в порядок остановку на улице Республиканской, которую недавно покрасили прямо поверх объявлений, не удосужившись их содрать. Об этом пишет Newsroom24 со ссылкой на администрацию Советского района.

По информации властей, окрашенные части остановочного павильона будут заменены на новые – их уже демонтировали, и скоро там появится стенка из поликарбоната. Работы планируется завершить до 30 октября.

На остановку общественного транспорта около больницы №35 обратила внимание бдительная нижегородка. Она сфотографировала павильон и отправила снимки в телеграм-канал мэра Юрия Шалабаева. На кадрах видно, что стенку остановки покрыли серой краской поверх наклеенных на нее объявлений, из-за чего она покрылась трещинами и приобрела некрасивый вид.