Парковку запретят частично на улице Пискунова в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В центре Нижнего Новгорода запретят парковку машин на участке улицы Пискунова. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства мэрии.

Запрет коснется участка улицы в районе дома №18а. Таким образом, около домов №18, 18а и 20а остановка машин будет запрещена, а на оставшейся части улицы (около дома №16) действует платная парковка.

В мэрии пояснили, что такое решение принято для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта на улице Пискунова, где всегда много машин.

- Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться с условиями парковки на данном участке и следовать указаниям дорожных знаков, - подчеркнули в администрации Нижнего Новгорода.