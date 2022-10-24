В Мининском университете выбрали победителя Science Slam.

В Мининском университете 20 октября прошел баттл молодых ученых Science Slam. В рамках мероприятия семь молодых ученых рассказали о своих исследованиях. За их выступлениями следили свыше 200 человек. Победителя в баттле удалось выбрать с помощью шумомера и громкости аплодисментов. Партнерами проекта стали Ассоциация Science Slam Россия, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и ВКонтакте.

- Это был первый Science Slam в нашем вузе, и я уверен, что формат приживется. Наши молодые преподаватели отмечают удачный формат разговора о науке, а студенты еще больше прониклись наукой, начали рассматривать для себя вариант участия в исследованиях. Именно так должен передавать информацию современный ученый и педагог - рассказывать о сложном не только понятно, но еще и максимально увлекательно, чтобы заинтересовать аудиторию”, - отметил ректор Виктор Сдобняков.

Участниками слэма стали студенты и преподаватели Мининского университета. Почетными гостями мероприятия стали представители регионального Министерства образования, парка науки ННГУ «Лобачевский Lab», организаторы Science Slam Нижний Новгород и Science Slam Россия.

В ходе мероприятия молодые ученные рассказали интересные факты о своих исследованиях, касающихся педагогики, психологии, физики, филологии и лингвистики. В частности, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и культуры речи Анна Комышкова рассказала, что общего у сферы IT с религией, а также что означает в программировании слово «апостол». А кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики, математики и физико-математического образования Николай Лапин поделился интересной информацией о скоростных поездах на магнитных рельсах. В Нижнем Новгороде такие поезда появятся через 40 лет.

С помощью аплодисментов, которые замеряли шумомером, зрители выбрали победителя. Призером стала преподаватель кафедры иноязычной профессиональной коммуникации Софья Белокурова. В подарок она получила традиционный символ победы в Science Slam - боксерские перчатки. Теперь она может стать участницей регионального этапа конкурса.

- Мы все привыкли к «слишком научным» конференциям. Это в том числе отталкивает студентов: официоз заставляет стесняться и бояться, что они будут казаться «недостаточно умными», хотя это не так. Science slam даёт понять, что наука - не всегда непонятно, нудно и страшно. И главной победой, помимо вчерашней, я считаю проявленный студентами интерес к новому для них формату, и , хотелось бы верить, к науке в целом, - поделилась впечатлениями победительница вузовского этапа Science slam Софья Белокурова.

Запись онлайн-трансляции мероприятия доступна по ссылке, фотографии с мероприятия доступны по ссылке. Следующий слэм планируется в 2023 году, подать заявку на участие можно на сайте Университетской Лиги http://liga.scienceslam.ru/