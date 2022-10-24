Массовая авария стала причиной огромной пробки на улице Белинского в Нижнем Новгороде днем 24 октября

Причиной пробки стало ДТП. Скриншот с сайта Яндекс.Пробки.

Огромная пробка образовалась на улице Белинского в Нижнем Новгороде днем 24 октября. Об этом свидетельствуют данные портала Яндекс.Пробки. Как сообщили «КП-Нижний Новгород» в пресс-службе регионального ГИБДД, на этом участке произошло массовое ДТП.

- Авария произошла сегодня около десяти часов утра. Водителя «Киа» занесло на трамвайных путях и она «собрала» три машины, среди которых «Порш» и «Тойота». Пострадавших в этом ДТП нет, - добавили в пресс-службе ведомства.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, в результате аварии поврежденные автомобили перекрыли проезжую часть, было приостановлено движение трамваев, образовалась огромная автомобильная пробка. По состоянию на 17:55 движение на участке все еще затруднено.