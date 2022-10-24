Нижегородские «Поезда здоровья» начали работать в Мулине и в Клинцах. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские «Поезда здоровья» начали работать в Мулине и в Клинцах (Брянская область). Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Принял это решение после того, как лично оценил эффективность мобильной медицины в Песочном Костромской области, - рассказал глава региона. – Они широко востребованы. Благодаря «Поездам здоровья» удается выявлять различные заболевания. Тесно работаем с военными врачами. Направляем к ним всех, кто подлежит оценке военно-врачебной комиссии.

По словам губернатора, сейчас в Клинцах работают четыре медицинских модуля и 13 медицинских специалистов. В Мулине - три медицинских модуля и 12 медицинских специалистов. «Поезда здоровья» оборудованы мобильной стоматологией, лабораторией и флюорографом.

Напомним, ранее мы писали, что девять мобилизованных нижегородцев могут вернуть домой по состоянию здоровья.

- Здесь в палаточном лагере в Песочном проживают и наши мобилизованные, - напомнил Глеб Никитин. - Были обращения и от них самих, и от родственников. Часто вопросы касались медицинского обслуживания. В новых условиях у некоторых обострились хронические болезни или проявились проблемы с тем, на что в обычной жизни внимания не обращали.