Совет отцов города Дзержинска: «Пусть радостью светятся глаза наших детей!»

В Дзержинске состоялось первое мероприятие, организованное городским Советом отцов, – спортивные соревнования «На вершине олимпа». Их участники – 10 команд по два человека (папа и его ребенок – воспитанник детского сада) – преодолели несколько этапов эстафеты и соревновались в скорости, ловкости и умении работать сообща.

Спортивное мероприятие прошло на базе детского сада № 95. С приветственным словом к участникам обратилась заместитель главы города Дзержинска Ольга Палеева.

«Мы привыкли, что в родительских комитетах и активах работают в основном мамы, хотя роль пап в семье тоже очень важна. Поэтому основная задача Совета отцов на сегодняшний день – показать папам Дзержинска, насколько широк круг занятий, в которых они могут участвовать вместе со своими детьми, и насколько они нужны своим ребятам. Как наставники, товарищи и, конечно, как лучшие друзья, которые всегда придут на помощь и дадут дельный совет. Надеюсь, пример окажется заразительным и к Совету присоединится еще больше мужчин», – сказала заместитель главы города Дзержинска Ольга Палеева.

В рамках спортивного мероприятия для детей, их пап и мам, болевших за свои команды, выступили воспитанники секции спортивной гимнастики СШОР «Город спорта» и АНО «Клуб каратэ-до шито-рю сейщукан». По словам председателя городского Совета отцов Егора Онищука, это была попытка показать детям и их родителям те виды спорта, которыми можно заниматься уже с юного возраста.

«Совет отцов – это не просто совещательный орган при администрации города, а уникальное сообщество активных пап, которые готовы делать реальные дела вместе с детьми и для детей нашего города. Каждый из нас, работая в своей сфере, может привлекать свои ресурсы и подавать идеи для организации интересных событий и мероприятий. Более того, это возможность познакомиться для наших детей, которые учатся в разных школах и ходят в разные детские сады, спортивные секции и творческие кружки. На начальном этапе много организационных моментов, но старт мы уже дали, дальше будет только масштабнее, ярче и интереснее!» – поделился председатель Совета отцов города Дзержинска Егор Онищук.

По итогу спортивной эстафеты победителями стали семьи Рогожиных, Поляковых и Кузиных. «Мамы могут вложить нужные качества, но все-таки никто не может заменить ребенку отца. Он научит правильной реакции в жизни, где-по подскажет, в нужный момент подставит мужское плечо. Поэтому очень важно, чтобы отец участвовал в воспитании, был рядом и ребёнок это чувствовал. К тому же с папой все-таки можно чуть больше, и это тоже круто!» – рассказал член Совета отцов Марк Кузин.

К своему первому мероприятию Совет отцов разработал свой логотип и девиз «Пусть радостью светятся глаза наших детей!», который будет сопровождать все дальнейшие мероприятия. В планах у Совета отцов – организация городской Зарницы, лыжные забеги, заливка катков и совместное посещение мероприятий в учреждениях культуры в рамках проекта «Пушкинская карта».