Ветеринары обследовали голубую собаку в Дзержинске. Фото: Зоозащита-НН

Ветеринары поймали и обследовали голубую собаку, которая вновь появилась на улицах Дзержинска. Обследование проводили специалисты «Зоозащиты-НН», пишет Newsroom24 со ссылкой на администрацию города химиков.

Напомним, очередного голубого пса местные жители заметили в конце сентября в переулке Учебном, и это была не единственная собака-смурфик. Администрация Дзержинска направила по указанным адресам специалистов, которые заявили, что животные окрасились в синий цвет из-за зеленки.

21 октября голубую собаку изловили и обследовали ветеринары. Специалисты установили, что на шерсти животного не содержится никаких опасных веществ. Директор «Зоозащиты» Владимир Гройсман предположил, что собаки «синеют», поскольку пачкаются о стены здания, куда приходят ночевать во время холодов.

Впервые голубые собаки появились в Дзержинске зимой 2021 года: тогда новости о появлении четвероногих необычного окраса прогремели на всю страну. Позже синих собак из Дзержинска взяли «на работу» в местную администрацию. Теперь Мишка и Гришка охраняют гараж.