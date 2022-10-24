Православные иконы выбросили неизвестные на помойку в Дзержинске. Фото: Алексей Алексеев.

Шокирующую находку сделали жители Дзержинска в одном из дворов: там на контейнерную площадку кто-то вынес и оставил несколько икон. Об этом сообщил местный блогер Алексей Алексеев в соцсети ВКонтакте.

- На контейнерной площадке около дома №1 по улице Патоличева появился иконостас, - написал он.

Три иконы были воткнуты в поперечную перекладину ограждения контейнерной площадки, еще одна самодельная объемная икона стояла на полу.

Многие интернет-пользователи возмутились таким поступком.

- А что, нельзя было отнести в церковь? Иконам не место на помойке, - написала Юлия Г.

- Кто то в вере разочаровался, - предположил Дмитрий Т.

Напомним, этой весной аналогичный случай произошел в Арзамасе: там на помойку вынесли несколько православных икон. Среди находок - иконы с ликами Богородицы, Иисуса Христа, икона «Целительница» и свидетельство о крещении на имя некоего Ильи Ш. Все образы были в хорошем состоянии, в деревянных окладах со стеклом.