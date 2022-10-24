Более 50 человек вступили в ряды Юнармии в Дзержинске. Фото: Администрация Дзержинска

21 октября в Дзержинске состоялась торжественная церемония приема школьников в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Гордое звание юнармейцев в этот раз получили ученики лицея № 21, школ №№ 33, 40 и 71, а также воспитанники центра патриотического воспитания «Отечество».

Нагрудные значки ребятам вручил первый заместитель главы города Дзержинска Глеб Андреев и депутат городской Думы, заместитель начальника штаба местного отделения «Юнармия» Александр Терентьев.

«Каждый юнармеец, надевая форму и получая нагрудный знак, должен понимать, что отныне он представитель большого всероссийского движения и несет личную ответственность за свои действия и поступки. Во время церемонии, когда наши ребята давали клятву, я видел их глаза и точно знаю, что для них это не формальность, а действительно важное событие, начало нового пути, который я желаю каждому пройти достойно. Помните, что Юнармия – это не только спорт и развитие физических навыков, но и изучение истории России и ее культуры, бережное отношение к своему городу и уважение к старшим, это товарищеские взаимоотношения, честность и порядочность – в общем, все то, что сейчас так необходимо», – обратился первый заместитель главы города Дзержинска Глеб Андреев к юнармейцам.

Во время церемонии 56 юнармейцев дали торжественную клятву быть верными своему Отечеству и юнармейскому братству, бороться за правду и справедливость, стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни и чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины.

«Мне посчастливилось присутствовать на присяге у первого в Дзержинске отряда Юнармии, который пять лет назад появился в школе № 27. Многие из них уже выросли и возмужали, окончили школу и поступили в высшие учебные заведения, но в душе все равно, уверен, остались юнармейцами, потому что это навсегда. Они стали более целеустремленными и энергичными, глубже погрузились в историю нашей страны, области и города, знакомились с выдающимися людьми, встречались с ветеранами боевых действий и теми, кто создал славу Дзержинска. Искренне верю, что и нынешним школьникам служение в юнармейском братстве поможет в формировании настоящего характера. В добрый путь, друзья!» – сказал заместитель начальника штаба местного отделения «Юнармия» Александр Терентьев.

На сегодняшний день, по информации департамента образования, юнармейские отряды работают более чем в 10 школах Дзержинска. «Мы занимаемся изучением военного дела, строевой подготовкой, учимся собирать и разбирать автомат, изучаем историю России и нашей малой родины, участвуем в городских мероприятиях, в спортивных и туристических выездах. И мне кажется, настоящий юнармеец – это, прежде всего, внимательный, дисциплинированный и воспитанный человек, который готов поддерживать старших и помогать младшим. Посвящение в Юнармию – важное для меня событие, и я уверен, это будет интересный путь», – поделился юнармеец Никита Лобанов.

Таким образом, на сегодняшний день движение «Юнармии» в Дзержинске насчитывает более 400 участников. В это число входит отряд «Юнармии» центра патриотического воспитания «Отечество», отряды школ №№ 17, 18, 20, 23, 27, 33, 40, 71 и лицея № 21.