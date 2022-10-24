Сельскохозяйственная ярмарка «Осенний дар» проходит в Нижнем Новгороде

На ярмарке можно купить не только продукты. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фестиваль сельскохозяйственных производителей «Осенний дар» проходит в Нижнем Новгороде в эти дни. В минувшие выходные ярмарка работала в Сормове и Советском районе, а 29 и 30 октября площадки откроются в Автозаводском и Ленинском районах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Здесь нижегородцы могут купить продукцию местных фермеров: овощи, «молочку», мясо, выпечку. Также на ярмарке представлен большой выбор непродовольственных товаров местных мастеров: вязаные игрушки, изделия из кожи, валенки и прочее.

Подобные ярмарки планируется провести в четырех районах Нижнего Новгорода, тем самым поддержать местных производителей. 29 - 30 октября фестиваль пройдет в Автозаводском районе на площади у ДК «Железобетон» на проспекте Бусыгина, 18а и в Ленинском районе на парковке у кинотеатра «Россия». Площадки будут работать с 9.00 до 18.00.