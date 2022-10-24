Администрация Нижнего Новгорода отсудила 9 млн рублей за неработающие платные парковки. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Администрация Нижнего Новгорода отсудила 9 миллионов рублей у концессионера за срыв сроков создания сети платных парковок в столице Приволжья. Об этом пишет АиФ-НН со ссылкой на сайт регионального Арбитражного суда.

Мэрия подала иск еще в феврале 2021 года: городская администрация хотела взыскать с концессионера 22,3 млн рублей, однако спустя полтора года разбирательств суд удовлетворил его лишь частично.

Компания, сорвавшая сроки создания сети платных парковок в Нижнем Новгороде, решением суда должна будет выплатить мэрии 9 млн рублей, а также с 21 июля начнет выплачивать неустойку.

Напомним, решение о создании сети платных парковок в Нижнем Новгороде было принято в 2020 году. В городе планировалось создать от 5300 до 7400 платных парковочных мест.