Юмористический сериал #ШКЛТ 25 октября стартует в видеосервисе Wink

В Wink (видеосервис «Ростелекома») 25 октября состоится эксклюзивная цифровая премьера семейного юмористического сериала #ШКЛТ. Он представляет собой удивительный симбиоз скетчкома и ситкома. Главные детские роли в нем исполнили обычные школьники из разных российских городов. Данный сериал снимала компания «Студия Гранат» при участии «Вижн Репаблик» и при поддержке АНО «ИРИ» и Российского движения школьников. Именно это движение организовало творческий конкурс среди детей на роль актеров.

Каждый эпизод фильма наполнен школьными приключениями и юмором. Не обходится и без поучительных моментов – в познавательно-развлекательной форме в нем рассказывается о семейных ценностях, дружбе и интересных фактах из истории и культуры. Некоторые серии будут заканчиваться музыкальными пародиями на современные хиты. Первые два скетча зрители Wink увидят 25 октября, далее каждый вторник будут выходить две новые серии.

- Как правило, взрослые пытаются донести простые истины детям в назидательном тоне, но это часто приводит к обратному эффекту. Задача нашего проекта — начать диалог с юным зрителем на знакомом ему языке, с помощью адаптированных для него образов, так как информация, подаваемая в остроумной, нестандартной форме, не вызывает отторжения и запоминается легко и надолго. Мы хотим увлечь детей созидательным и образовательным контентом и вдохновить их, — говорит Дмитрий Грачёв, генеральный продюсер «Студии Гранат».

Участниками сериала стали многочисленные звезды, в том числе Анна Хилькевич, Роза Хайруллина, Екатерина Скулкина, Стас Ярушин, Иван Агапов и Борис Каморзин.

По сюжету опытный режиссер (Егор Дружинин) работает над шоу для детей, их родителей и родителей их родителей. Однако в разгар работы выясняется, что дети на съемочной площадке — настоящее испытание для режиссера. Продюсер шоу тоже не может найти общий язык с начинающими артистами и только усложняет процесс. В этот момент в детском коллективе появляется яркий лидер — дерзкая Маргарита. Вместе с единомышленниками — бойким Борей, умным Олегом, хитрым Гришей и обаятельной Машей — она уверенно оттесняет режиссера и продюсера от руководства съемками, чтобы взять все в свои руки. Удастся ли ребятам самостоятельно снять такой масштабный проект?

Трейлер сериала можно посмотреть в официальных аккаунтах Wink в YouTube, VK и Telegram.