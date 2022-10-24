60 домов, школа и детский сад останутся без холодной воды в Московском районе 25 октября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Холодную воду отключат в 60 домах Московского района 25 октября. Вместе с тем в ряде зданий будет понижено ее давление, сообщает пресс-служба Нижегородского водоканала.

Воды не будет во вторник с 10 утра до полуночи – в это время сотрудники водоканала будут проводить плановые работы по замене запорной арматуры на трубопроводе холодного водоснабжения на улице Циолковского,46а. Под отключение попадут дома на улицах Черняховского, Чаадаева, Баранова, Циолковского и других.

Кроме того, холодная вода будет отключена в детском саду №302 на улице Черняховского,14а и в школе №69 на улице Черняховского, 8а.

КОНКРЕТНО

Под отключение холодного водоснабжения попадают многоэтажные дома по следующим адресам:

ул.Черняховского, 3,6,8,9,9А,9Б,11,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23, ул.Баранова, 3,3А,5,5А,7,9,9А, ул.Циолковского, 25А,27,29, ул. Ярошенко, 1,2,2А,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,19, ул. Чаадаева,2,2/1,4,6,6А,8,11,12,13,14,15,16,18,20, ул. Лобачевского,17,19

Также будет приостановлено водоснабжение в детском саду по адресу: ул. Черняховского,14а и в школе на ул. Черняховского,8а.

Понижение давления ожидается по следующим адресам:

ул. Чаадаева, 2а, 2б, 7, 8А.