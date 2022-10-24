Складской комплекс для ритейлера X5 Group могут построить в Дзержинске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ритейлер X5 Group может арендовать крупный складской комплекс в Нижегородской области. Он будет расположен на территории логистического парка «Восточный» в Дзержинске, пишут «Ведомости» со ссылкой на консультантов, работающих с участниками будущей сделки.

Ожидается, что соглашение будет подписано в ближайшее время. Если это произойдет, компания «Центр-сервис» приступит к строительству складского комплекса площадью 45 тысяч квадратных метров. Здесь будет размещено два объекта: один – побольше - для нужд «Пятерочки», другой, поменьше, – для магазинов-дискаунтеров «Чижик», которые начали работать в Нижнем Новгороде весной 2022 года. Ввод складов в эксплуатацию намечен на 2023 и 2024 годы.

X5 Group – крупная российская торговая компания, управляющая сетевыми продуктовыми магазинами «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик» и «Карусель».