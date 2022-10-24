Анонс деятельности депутатов городской Думы Нижнего Новгорода на округах с 24 по 30 октября 2022 года

24 октября депутат городской Думы Нижнего Новгорода Михаил Рыхтик вместе с жителями Ленинского района проверит качество установки детской площадки на улице Июльских Дней, 5/1. Кроме того, Карим Ибрагимов проведет прием граждан.

25 октября депутат Ольга Балакина проведет мониторинг по благоустройству территории избирательного округа №28 Нижегородского района.

26 октября депутат городской Думы Карим Ибрагимов примет участие в открытии детской площадки на улице Пермякова, 4а. Депутат Роман Пономаренко в этот день проведет прием жителей избирательного округа № 3 Автозаводского района.

27 октября депутаты городской Думы Ольга Балакина, Карим Ибрагимов и Николай Чернышов проведут очередные приемы граждан. Также в этот день Ольга Балакина по традиции наградит активных жителей округа № 28 за благоустройство придомовых территорий.

28 октября депутат Роман Пономаренко проведет прием граждан по социальным вопросам. Также в этот день Михаил Иванов примет участие в соревнованиях по стрельбе в рамках спартакиады среди работников законодательных (представительных) органов власти Нижегородской области под эгидой ФСК «Парламент».

В течение недели депутат Николай Чернышов будет вести работу на своем избирательном округе по ранее полученным обращениям жителей Приокского района. Кроме того, депутат Роман Пономаренко проведет встречи с трудовыми коллективами дошкольных учреждений, расположенных на территории округа № 3 Автозаводского района.