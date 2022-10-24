Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 октября 2022 9:44

Оператора Выксунского металлургического завода зажало трубами при выполнении работ

Мужчина получил перелом таза
Мария СОРОКИНА
Пострадавшего доставили в Выксунскую ЦРБ.

Пострадавшего доставили в Выксунскую ЦРБ.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оператора Выксунского металлургического завода получил тяжелые травмы, выполняя работы в одном из цехов предприятия. Как сообщает региональная инспекция труда, несчастный случай произошел 20 октября в девятом часу утра при приемке труб большого диаметра.

- Во время производства работ на окончательной приемке труб, произошло зажатие оператора поста 4-го разряда между двух труб в транспортной линии. Оператор получил переломы таза и был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в ГБУЗ «Выксунская ЦРБ», - проинформировали в инспекции.

Травмы, полученные работником на предприятии, относятся к тяжелым. В настоящее время сотрудники Гострудинспекции выясняют причины и обстоятельства произошедшего, ведется расследование.