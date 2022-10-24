Оператора Выксунского металлургического завода зажало трубами при выполнении работ

Пострадавшего доставили в Выксунскую ЦРБ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оператора Выксунского металлургического завода получил тяжелые травмы, выполняя работы в одном из цехов предприятия. Как сообщает региональная инспекция труда, несчастный случай произошел 20 октября в девятом часу утра при приемке труб большого диаметра.

- Во время производства работ на окончательной приемке труб, произошло зажатие оператора поста 4-го разряда между двух труб в транспортной линии. Оператор получил переломы таза и был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в ГБУЗ «Выксунская ЦРБ», - проинформировали в инспекции.

Травмы, полученные работником на предприятии, относятся к тяжелым. В настоящее время сотрудники Гострудинспекции выясняют причины и обстоятельства произошедшего, ведется расследование.