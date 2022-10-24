Две пенсионерки из Нижнего Новгорода отдали мошенникам 650 тысяч рублей

21-летнюю девушку задержали по подозрению в мошенничестве на территории Автозаводского и Сормовского районов Нижнего Новгорода. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, подозреваемая обманывала местных пенсионерок по уже известной схеме.

- В отделы полиции № 1 и № 8 по городу поступили сообщения от 83-летней и 85-летней местных жительниц. Пенсионерки рассказали полицейским, что получили телефонные звонки о ДТП с участием близкого родственника. Звонившие представлялись сотрудниками правоохранительных органов, и предлагали за не привлечение близких потерпевшим людей к уголовной ответственности передать денежные средства курьеру, - добавили в ведомстве.

Подозреваемая приезжала к бабушкам в качестве курьера, представлялась водителем следователя и вела с ними разговор в соответствующем ключе. В результате пенсионерка из Автозаводского района отдала ей 50 тысяч рублей за «помощь» внуку, а жертва из Сормова — в общей сложности 600 тысяч рублей за «помощь» дочери.

Позднее пострадавшие связались с родственниками и узнали, что были обмануты. В обоих случаях возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Подозреваемая в этом жительница Кстовского района была задержана.

- В ходе работы с задержанной оперативники установили, что она нашла «подработку» в одном из мессенджеров, где и получала подробные инструкции о том, как вести себя с пенсионерами. На допросе фигурантка уголовного дела сначала сказала, что не знала о преступных намерениях своего работодателя, однако голосовые инструкции от него, опровергли этот довод, - добавили в ведомстве.

Задержанная призналась в содеянном и пояснила полицейским, что хотела легкого заработка. В настоящее время она находится под домашним арестом. Полицейские полагают, что подозреваемая может быть причастна к другим подобным преступлениям на территории города.