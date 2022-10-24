Еще 15 автобусов на пяти маршрутах запустили в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Еще 15 дополнительных автобусов появились на пяти маршрутах в Нижнем Новгороде с 24 октября. Об этом сообщила Старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова в ежедневном отчете.

В частности, новые машины появилось у перевозчика ООО «Мещеряков и Компания». На маршруте Т-44 вышли на линию дополнительно 7 автобусов, а на маршрутах Т-45, Т-13, Т-81 и Т-67 – по два автобуса.

- В связи с увеличением подвижного состава на данных маршрутах уменьшится интервал движения автобусов и время их ожидания на остановках. Уже с утра отмечается повышение количества автобусов на маршрутах Т-44 и Т-45, - подчеркнула Алена Чернышова.

Напомним, в Нижнем Новгороде 23 августа началось внедрение новой транспортной схемы, которое будет проходить поэтапно до 2025 года. В настоящее время частные перевозчики пока продолжают работу, однако они должны обслуживать пассажиров на тех же условиях, что и государственные перевозчики.