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НовостиПроисшествия24 октября 2022 8:13

Грузовик сбил насмерть 74-летнюю бабушку в Богородске утром 24 декабря

ДТП произошло утром около местного супермаркета
Мария СОРОКИНА
ДТП произошло в девятом часу утра на улице Ленина. Фото: ОПДД и ОАР УГИБДД регионального ГУ МВД.

ДТП произошло в девятом часу утра на улице Ленина. Фото: ОПДД и ОАР УГИБДД регионального ГУ МВД.

Водитель грузового автомобиля совершил смертельную аварию в Богородске утром понедельника 24 октября. Как сообщили в Пресс-службе регионального ГИБДД, авария произошла в 8:40 около супермаркета на улице Ленина, 147.

- Водитель автомобиля «ГАЗель» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пешехода, женщину 1948 года рождения, - сообщили в пресс-службе ведомства.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Стоит отметить, что ДТП произошло на том участке, где проезд к магазину пересекает тротуар на главной улице города.

Ранее сообщалось, что иномарка насмерть сбила женщину в Нижнем Новгороде.