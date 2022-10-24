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НовостиОбщество24 октября 2022 8:03

Газ, отопление и свет отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 24 октября

Отключения запланированы на Автозаводе и в центре
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Газ, отопление и свет отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 24 октября.

Газ, отопление и свет отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 24 октября.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несколько домов Нижнего Новгорода останутся без электричества, отопления и газоснабжения 24 октября. Отключения запланированы в Автозаводском и Нижегородском районах. Об этом сообщается на сайте нижегородского управления ГОЧС.

На Автозаводе свет отключат на улице Фучика в доме №4. Работы будут проходить с 13.00 до 16.00.

В Нижегородском районе по адресу Верхневолжская набережная, дом 6 перекроют газ – голубого топлива в квартирах жильцов не будет с 8.00 до 17.00. А в доме 2/8 по улице Минина с 9.00 до 16.00 не будет отопления.

Отключения плановые и связаны с проведением работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства.