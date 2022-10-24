АО «Транснефть-Верхняя Волга» организовало экскурсию для студентов на производственный объект в Нижегородской области

АО «Транснефть-Верхняя Волга» организовало экскурсию для студентов на линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) «Староликеево» в Кстовском районе Нижегородской области. В мероприятии приняли участие 15 учащихся третьего курса инженерного института ГБОУ ВО Нижегородского государственного экономического университета.

Производственная экскурсия прошла в рамках реализуемой ПАО «Транснефть» программы профессиональной ориентации учащихся вузов к получению профильного образования, выбору специальностей, востребованных в нефтетранспортной отрасли.

На одном из крупнейших объектов АО «Транснефть-Верхняя Волга» студенты смогли ознакомиться с насосным оборудованием и резервуарным парком. Резервуары ЛПДС «Староликеево» оснащены специальной дыхательной арматурой и алюминиевыми понтонами, применение которых в значительной степени минимизирует влияние на окружающую среду, уменьшает площадь испарения и снижает выбросы.

Специалисты химико-аналитической лаборатории рассказали учащимся о различных видах исследований нефти и нефтепродуктов, а также сориентировали будущих абитуриентов, какой объем знаний необходимо получить для организации и проведения химических анализов на объектах нефтепроводного транспорта.

Студенты заслушали информацию о комплексе мероприятий по снижению энергозатрат при транспортировке нефти и нефтепродуктов. В их числе - оптимизация технологических режимов транспортировки и модернизация электродвигателей магистральных насосных агрегатов.

Кроме того, в ходе посещения производственного объекта студенты ознакомились с историей развития нефтяного промысла в Центральной России, о магистральном транспорте нефти, ее пути от скважины до потребителя, а также с деятельностью Горьковского управления предприятия, которое в этом году отмечает 65-летие с начала основания.