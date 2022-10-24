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НовостиНовости компаний24 октября 2022 7:46

Лукойл организовал профориентационную конференцию для школьников и студентов

Источник:kp.ru

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» провело в городе Кстово Нижегородской области конференцию по профориентации для учащихся старших классов и будущих абитуриентов округа. В мероприятии приняли участие более 550 школьников и студентов Кстовского нефтяного техникума.

Преподаватели средних и высших учебных заведений нефтехимического профиля – Казанского национального исследовательского технологического университета, Пермского национального исследовательского политехнического университета и Кстовского нефтяного техникума имени Б.И. Корнилова рассказали старшеклассникам о профессии нефтепереработчика.

В рамках конференции также состоялась презентация нового образовательного центра – филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета в Когалыме, строительство которого ведется при поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ», а открытие запланировано на 2023 год.

«На «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» трудятся как опытные нефтепереработчики, так и перспективная молодежь. Мне приятно видеть, что отличительными качествами нового поколения наших сотрудников являются целеустремленность и желание делать свою работу хорошо. Ставьте перед собой амбициозные цели и претворяйте их в жизнь. Уверен, что у вас всё получится. Ждем вас на нашем предприятии», – обратился к участникам конференции генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Андрей Богданов.