Дополнительные вагоны запустят из Нижнего Новгорода в Москву на ноябрьские праздники. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дополнительные вагоны запустит РЖД из Нижнего Новгорода в Москву. Состав скоростной «Ласточки» №721/722 будет увеличен до девяти вагонов, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Из Москвы состав отправится 3 и 6 ноября в 20.57, а прибудет в Нижний Новгород в 01.07. Из Нижнего Новгорода в столицу «Ласточка» поедет 4 и 7 ноября, время отправления 05.01, прибытие в 09.06. Стоимость билетов составит от 1226 рублей.

Кроме того, из Нижнего Новгорода с 1 по 8 ноября пустят дополнительные поезда в Казань, Ижевск и Москву.

Ранее сообщалось, что туристический поток в Нижний Новгород в этом году вырос на 16%. За 7 месяцев 2022 года столицу Приволжья посетили 4,6 миллиона гостей. 99% туристического потока – россияне. Жители Москвы и Санкт-Петербурга - самые частые гости столицы Поволжья.