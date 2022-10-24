Население Нижегородской области сократится на 88,2 тысяч человек к 2025 году

Население Нижегородской области сократится к 2025 году. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Численность населения Нижегородской области сократится на 88,2 тысяч человек к 2025 году. Такие данные приведены в прогнозе социально-экономического развития региона на ближайшие три года. Документ опубликован на портале правовой информации.

По данным на 2021 год, в Нижегородской области проживает 3 млн 160,4 тысячи человек, и в ближайшие годы эта цифра будет только уменьшаться. Так, в 2022 году численность населения по оценкам специалистов составит 3 млн 131,4 тысячи человек, в 2023 году – 3 млн 108,4 тысячи, в 2024 году – 3 млн 89,1 тысячи. В 2025 году, согласно долгосрочным прогнозам, в Нижегородской области будет проживать 3 млн 72,2 тысяч человек.

Однако есть и хорошие новости: продолжительность жизни нижегородцев к 2025 году вырастет почти на 3,5 года: с 68,93 лет до 72,45 лет.