Автобусную остановку покрасили поверх объявлений в Нижнем Новгороде. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижнем Новгороде автобусную остановку покрасили прямо поверх наклеенных на нее объявлений. Такой «коммунальный шедевр» заметили нижегородцы около больницы №35 в Советском районе. Об этом рассказала жительница города Ольга в комментариях телеграм-канала Юрия Шалабаева.

- А вот так типа «покрасили» автобусную остановку «Больница 35». Прямо с наклеенными объявлениями. А сейчас все пошло корками. Вид просто ужасный. Лучше бы вообще не трогали, чем так. А за ремонт отчитались, наверное, - написала она.

В подтверждение своих слов интернет-пользовательница опубликовала две фотографии, на которых видно, что задняя стенка остановочного павильона покрашена серой краской прямо поверх наклеенных на нее бумажек. При этом видна табличка «Осторожно, окрашено».

Будут ли приняты какие-то меры по исправлению недостатка, неизвестно: из администрации на сообщение женщины пока не ответили.