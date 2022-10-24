Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНовости компаний24 октября 2022 5:15

Игорь Маковский высоко оценил результаты работы группировки быстрого развертывания «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в Мариуполе

Источник:kp.ru

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский подвел итоги 4-х месяцев работы группировки быстрого развертывания российских энергетиков по восстановлению электрической инфраструктуры города Мариуполя.

Руководитель энергокомпаний поблагодарил сотрудников за мужество и дал высокую оценку достигнутым результатам, отметив, что все поставленные задачи выполняются в кратчайшие сроки и вручил награды.

«Сейчас наш труд на территории Донецкой Народной Республики приобрел особое значение – теперь мы восстанавливаем инфраструктуру нашей страны, формируем надежную основу для развития теперь уже российских территорий. Мы выполнили все поставленные перед нами задачи качественно и в сжатые сроки, оперативно восстановили объекты электроэнергетики, чтобы обеспечить нормальную жизнь населения и стабильную работу предприятий», – подчеркнул Игорь Маковский.