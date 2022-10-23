Нижегородка исполнила песню Уитни Хьюстон на шоу «Ну-ка, все вместе!» ФОТО: скриншот записи шоу «Ну-ка, все вместе!»

Нижегородка Светлана Новоян исполнила песню Уитни Хьюстон «How Will I Know» на шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+). Ее выступление показали на федеральном канале «Россия-1» 21 октября.

Перед выступлением в своей «визитке» Светлана рассказала, что ее «фишкой» является горячий темпераметр.

Многие члены жюри отметили сильный и красивый голос Светланы.

– У вас очень высокие звонкие ноты, – так прокомментировала выступление Светланы певица, финалистка третьего сезона «Ну-ка, все вместе!» Ева Власова.

Но участнице не хватило несколько голосов. Чтобы пройти в тройку лидеров, Светлана Новоян должна была получить 86 голосов судей. Но за нижегородку проголосовали 78 человек.

Напомним, одним из участников девятого выпуска шоу «Новые танцы-2» на ТНТ стал нижегородец Иван Ветров.