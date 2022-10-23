Святейший патриарх Кирилл подарил Смоленскую икону Богородицы нижегородскому кафедральному собору ФОТО: телеграм-канал Евгения Люлина

Святейший патриарх Кирилл подарил Смоленскую икону Божией Матери Александро-Невскому кафедральному собору Нижнего Новгорода. Об этом в своем телеграм-канале сообщает председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Напомним, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с рабочим визитом в Нижегородскую область 21 октября.

Святая икона Божией Матери Одигитрии является одной из главных святынь православия. Смоленскую Богородицу просят оградить от эпидемий, помочь в победе над врагами. Считается, что ее образ защищает западные пределы России.

Накануне Бородинской битвы образ Смоленской Богородицы ободрял воинов к подвигу.

– Патриарх Кирилл поблагодарил всех, кто хранит православные святыни и великие традиции патриотизма на Нижегородской земле, – отметил Евгений Люлин.