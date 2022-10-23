28-летний житель Дзержинска украл коробку с едой на 8 000 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

28-летний житель Дзержинска украл коробку с заказанной из ресторана едой на 8 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В середине октября 56-летний мужчина обратился в отдел полиции в городе Дзержинске с заявлением о краже еды. Он заказал доставку блюд из ресторана. Когда курьер поднимался к нему в квартиру, неизвестный мужчина выхватил коробку с едой и скрылся. Стоимость украденного составила около 8 000 рублей.

Сотрудники полиции разыскали обвиняемого. 28-летний мужчина, который ранее был неоднократно судим, признался в краже. Он объяснил содеянное тем, что еда, заказанная потерпевшим, ему понравилась.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». Максимальное наказание, которое может ему грозить, – лишение свободы на срок до 4 лет.

По данным на 22 октября, обвиняемый заключен под стражу.