Нижегородка рассказала об ужасном состоянии территории школы №22 ФОТО: Анна Абрамова в комментариях телеграм-канала Юрия Шалабаева

Жительница Нижнего Новгорода пожаловалась на состояние территории школы №22. Обратить внимание на проблему она попросила мэра Юрия Шалабаева, написав ему в комментариях его телеграм-канала.

Нижегородка Анна А. рассказала, что территория школы №22 в Верхних Печёрах долгие годы не ремонтировалась. Асфальтированные дорожки находятся в разбитом состоянии. Ступени лестницы, которая ведет к футбольному полю, мало того, что разваливаются на части и зарастают травой, так они представляют опасность для детей. Асфальт футбольной коробки состоит из ям. Скамейки около школы перестали выполнять свои основные функции. А на детскую площадку страшно смотреть из-за ее общарпанного вида.

Телгерам-канал представителей правительства Нижнего Новгорода отреагировал на обращение Анны. Информация была передана администрации Нижегородского района для проведения проверки.