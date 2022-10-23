Спортивно-развлекательный парк построят в Ленинском районе ФОТО: Архитектурный совет

Спортивно-развлекательный парк «Freezone» построят в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Этот вопрос был рассмотрен на Архитектурном совете. Его решения опубликованы на сайте Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Парк будет находится на площади Комсомольской, напротив дома №2. На сегодняшний день, 23 октября, уже известны не только заказчик – ООО «Фризон Инвест», но и проектировщик парка – ООО Архитектурное бюро «НиКА».

Кроме того, на Архитектурном совете было решено, что проектировщик при дальнейшем проектировании должен учесть доработку деталей фасадов.

Ранее сообщалось, что концепция проекта комплексного развития исторического центра предполагает создание на улице Черниговской «мини-города». Однако при проведении работ особое внимание уделят сохранению и реставрации уже существующих памятников архитектуры. Вероятно, что все ОКН также получат новое назначение.