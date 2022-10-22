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НовостиДом. Семья22 октября 2022 18:17

Жители Нижнего Новгорода рассказывают о нашествии сов

Нижегородцы делятся фотографиями пернатых
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Жители Нижнего Новгорода рассказывают о нашествии сов ФОТО: Юлия Евстафьева в сообществе «Нижний Новгород»

Жители Нижнего Новгорода рассказывают о нашествии сов ФОТО: Юлия Евстафьева в сообществе «Нижний Новгород»

Нижегородцы рассказывают о нашествии сов. Фотографиями горожане делятся в сообществе ВКонтакте «Нижний Новгород |Без цензуры».

Совы были замечены в нескольких районах города. Пока птицы погостили в Канавинском, Приокском и Сормовском районах.

– Наверное письмо из Хогвартса принес, – прокомментировала фотографии совы нижегородка.

Нижегородцы делятся фотографиями пернатых и любуются красотой неожиданных гостей.

– Ну посмотрите же, какие они милые, – пишет пользователь соцсети в комментариях сообщества.

Ранее сообщалось, что необычную гостью заметили жители Нижнего Новгорода в микрорайоне «Щербинки». Исхудавшая голодная лиса сама вышла к людям за едой. Рыжую плутовку подкармливали хлебными крошками.