Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу представили обновлённый Нижегородский кремль ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу представили обновленный Нижегородский кремль сегодня, 22 октября. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с рабочим визитом в Нижегородскую область 21 октября. На нижегородской земле его встречали губернатор Глеб Никитин, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и митрополит Георгий.

По словам губернатора, общими усилиями удалось восстановить исторический облик Нижегородского кремля к 800-летию города. Также стоит отметить, что кремль стал удобнее как для горожан, так и для туристов.

Таким образом, была восстановлена Никольская церковь при Манеже, возвели храм Симеона Столпника на Ивановском съезде. Также городу была возвращена колокольня Спасо-Преображенского собора.

– Получили высокую оценку со стороны Его Святейшества, – отметил Глеб Никитин.