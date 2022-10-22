В Мелитополе прошел специальный оперативный Штаб по работе энергетиков в условиях военного положения

В государственном унитарном предприятии «Таврия-Энерго» под руководством генерального директора ПАО «Россети Центр» Игоря Маковского состоялось заседание специального оперативного Штаба по работе энергетиков на новых территориях в условиях военного положения.

На Штабе обсудили непростые вопросы: подготовку региональной инфраструктуры к наступающей зиме в условиях высочайших террористических угроз и способы защиты объектов, построение чёткой, регулярной схемы взаимодействия между энергетиками "Россети Центр" и Мариуполя, экстренными службами и местными властями. Игорь Маковский дал поручение по расширению номенклатуры и увеличению объема аварийного запаса - в ситуации полной непредсказуемости это важнейший фактор стабильной работы.

– Мы еще летом мобилизовали силы и средства, чтобы обеспечить надежное электроснабжение территорий, на сегодняшний день вошедших в состав нашей страны. Поэтому сейчас работаем в плановом режиме, без существенных изменений, отвечаем действиями на фактическое положение вещей, – подчеркнул Игорь Маковский.