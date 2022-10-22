Благотворительная книжная распродажа «Щедрый книжный» пройдет в Нижнем Новгороде 30 октября ФОТО: Нижегородская областная общественная организация «НЖКЦ»

Распродажа книг в поддержку Нижегородского женского кризисного центра пройдет в Библиотеке ПМ 30 октября. Об этом сообщает Нижегородская областная общественная организация «НЖКЦ».

Блогеры, журналисты и деятели культуры расскажут о книгах 30 октября с 12.00 до 17.00. На гаражной распродаже они помогут подобрать каждому то самое издание. А выбор будет велик! Это и художественная литература, и научпоп, детективы, детская литература, книги по психологии и многие другие.

Блогеры, журналисты и деятели культуры расскажут о книгах ФОТО: Нижегородская областная общественная организация «НЖКЦ»

Специально для благотворительной распродажи книги пожертвовали нижегородцы и издатели. Большая часть представленной печатной продукции – современная литература.

Книги для маркета может принести каждый желающий до 26 октября. Основное условие – они принимаются в хорошем состоянии и желательно те, что изданны после 2000 года.

Книгами, которые «некуда ставить», которые уже прочитаны или из которых «выросли» дети, можно поделиться. Можно дать любимым произведениям еще одну жизнь.

Точки для сбора книг перечислены на сайте Нижегородского женского кризисного центра.