Пять фильмов получат субсидии от Нижегородской области Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

На втором заседании нижегородской кинокомиссии были выбраны пять фильмов, которые получат финансовую поддержку от региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство культуры Нижегородской области.

Поддержка из областного бюджета будет направлена на компенсацию затрат, которые были потрачены на съемки в Нижегородской области. В 2022 году общая сумма субсидий составила 20 млн рублей. Фильмы, которые получат финансовую поддержку, должны были быть завершены не ранее 2021 года. Стоит отметить, что представленные картины создавались в Нижнем Новгороде, Горбатове, а также в Арзамасском районе.

Кинокомиссией, путем голосования, были выделены следующие претенденты: фильм «Акушер» (ООО «Юпитер»), фильм «Ада» (ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»), сериал «На дне» (ИП Казанцев Борис Александрович), мультфильм «Кощей – похититель невест» (ООО «КиноАтис») и фильм «Любовь преодолеет все» (ООО «Тим Филмз»).

Каждый из победителей получит около 35% от расходов, понесенных при съемках в Нижегородской области.

– Мы ставим перед собой задачу дальнейшего увеличения объема съемок в регионе. Кроме того, в следующем году мы обновим правила, и при рассмотрении претендентов на субсидию будем учитывать наличие узнаваемых локаций в конечном продукте, а также соответствие его содержания целям развития региона, – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.