Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении братьев Дикиных в Нижнем Новгороде Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уголовное дело о крупном мошенничестве возбуждено в отношении братьев Дикиных в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ИД «Коммерсантъ», а именно «Ъ-Приволжье», со ссылкой на региональное управление СК.

Напомним, в 2006 году суд признал бывшего зампредседателя нижегородского Заксобрания Михаила Дикина и бывшего подполковника МВД Александра Дикина виновными в организации покушения на Олега Сорокина, который был партнером Михаила Дикина.

В 2016 году братья Дикины вышли из колоний по УДО.

Новое дело в отношении Александра и Михаила Дикиных связано с мошенничеством в особо крупном размере. Они обвиняются в обмане компанию, которая нуждалась в посреднике для заключения контракта с государственным предприятием.

Александр Дикин был задержан оперативниками 20 октября. Уже 21 октября по решению Московского районного суда Нижнего Новгорода взят под стражу до 20 декабря. Обвиняемый не признал свою вину в мошенничестве и не стал давать показаний.

Михаил Дикин, уехавший из города, объявлен в розыск.