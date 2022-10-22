Нижегородка попросила отменить концерт группы «Машина времени» в Нижнем Новгороде Фото: Алексей МАТВЕЕВ

Жительница Нижнего Новгорода попросила Юрия Шалабаева отметить концерт группы «Машина времени» в городе. Обращение появилось в социальной сети ВКонтакте, в комментариях на странице мэра.

Концерт рок-группы «Машина времени» (12+) должен состояться в Нижнем Новгороде 21 апреля 2023 года в зале «Юпитер». Причиной такой нелюбви нижегородки стали критические высказывания музыканта Андрея Макаревича* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) относительно текущей ситуации в стране.

– Прошу отменить концерт группы «Машина времени» в «Юпитере». Солист поливает грязью нашу страну. Почему ему сдаются площадки под концерт? – написала Наталия И. в социальной сети.

Напомним, концерт рок-группы был несколько раз перенесен. Он должен был состояться 17 марта 2022 года и 2 июня 2022 года.

Стоит отметить, что мэр Юрий Шалабаев пока не ответил на просьбу интерент-пользовательницы.