Нижегородская прокуратура начала проверку из-за сгоревшего трамвая в центре Сормова

Пассажиры были своевременно эвакуированы.Фото: Прокуратура Нижегородской области.

Прокуратура проводит проверку из-за сгоревшего трамвая в центре Сормова. Чрезвычайное происшествие произошло вечером 21 октября. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

- Пассажиры из общественного транспорта были своевременно эвакуированы, - уточнили в ведомстве.

Известно, что один из вагонов трамвая вспыхнул и сгорел за считанные минуты у дома 4 по улице Ефремова. Спасателям удалось ликвидировать пожар на площади 20 квадратных метров.

Однако вовсе без пострадавших не обошлось. Как оказалось, 34-летнего мужчину, управлявшего трамваем, госпитализировали в больницу.

Напомним, что в конце августа 2021 года уникальный трамвай 1938 года выпуска вспыхнул поздно вечером у дома №4 по улице Рождественской в Нижнем Новгороде. На крыше электротранспорта загорелась оплетка кабеля, но ни люди, ни сам вагон от огня не пострадали.

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