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НовостиПроисшествия21 октября 2022 14:41

34-летний водитель пострадал в результате пожара в трамвае в центре Сормова

Пострадавшего мужчину госпитализировали
Мария СОРОКИНА
Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Водитель пострадал во время пожара в трамвае №6, который произошел в Сормовском районе Нижнего Новгорода днем 20 октября. По данным регионального ГУ МЧС, 34-летнего мужчину, управлявшего трамваем, госпитализировали.

К слову, о возгорании стало известно в 16:21. Пожарные прибыли к месту происшествия в считанные минуты, однако трамвай выгорел дотла на площади 20 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, среди пассажиров пострадавших нет — они вовремя успели эвакуироваться. В настоящее время по факту случившегося организована проверка.