34-летний водитель пострадал в результате пожара в трамвае в центре Сормова

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Водитель пострадал во время пожара в трамвае №6, который произошел в Сормовском районе Нижнего Новгорода днем 20 октября. По данным регионального ГУ МЧС, 34-летнего мужчину, управлявшего трамваем, госпитализировали.

К слову, о возгорании стало известно в 16:21. Пожарные прибыли к месту происшествия в считанные минуты, однако трамвай выгорел дотла на площади 20 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, среди пассажиров пострадавших нет — они вовремя успели эвакуироваться. В настоящее время по факту случившегося организована проверка.