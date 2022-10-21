Коммуникации уберут со стройплощадок нижегородского метро до конца октября

Две строительные площадки, где будут вестись работы по возведению новых станций метров в Нижнем Новгороде, полностью освободят от коммуникаций до конца октября. Об этом сообщается в телеграм-канале «Метро НН».

- Все сети практически вынесены. Остались мелкие, с ними разберемся до конца октября. Планируем с начала ноября начать строительно-монтажные работы, - рассказал генеральный директор ГУММиД Андрей Левдиков.

Известно, что строительную площадку на улице Горького уже полностью очистили от коммуникаций, здесь скоро начнут разрабатывать котлован и монтировать тоннелепроходческий щит.

- Ход работ срываться не будет, так как генподрядчик получил необходимое финансирование и уже закупил первый щит, - сообщил Андрей Левдиков.

Напомним, ранее мы сообщали, что магазин на площади Сенной снесли из-за строительства метро. Также на площади Сенной снесли автостанцию. Новую автостанцию взамен снесённой построят на улице Богдановича.

Также из-за строительства метро были демонтированы 43 гаража и пять жилых и нежилых строений.

Станцию метро "Сенная" в Нижнем Новгороде планируют построить в 2025 году. Строительством займётся ГК "Моспроект-3", которая стала победителем аукциона. На время строительства метро и на площади Свободы, и на площади Сенной будут раскопаны котлованы. Места ведения работ огородили, а рядом организовали пути объезда.

Кроме того, к выносу коммуникаций и подготовительным работам по строительству станции метро «Сормовская» в Нижнем Новгороде планируется приступить летом 2023 года.

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