Вынос коммуникаций для строительства станции метро «Сормовская» стартует летом 2023 года

Метро. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

К выносу коммуникаций и подготовительным работам по строительству станции метро «Сормовская» в Нижнем Новгороде планируется приступить летом 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ГорДумы.

- Работы по проектированию данного участка уже начались, - уточняет ведомство.

Ход строительства новых станций депутаты обсудили на заседании постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству. Стоимость работ по продлению метрополитена от станции «Буревестник» до станции «Сормовская» составит 19,4 миллиарда рублей.

Напомним, что три варианта размещения новой станции Сормовской ветки метро обсудили в Нижнем Новгороде.

В настоящее время на Сормово-Мещерской ветке планируется пока только строительство станции «Сормовская», а станция промежуточная «Варя» является перспективной из-за малого расстояния перегона. Общая длина нового участка составит около 2,6 км. Работы оцениваются в 19,4 млрд рублей и должны быть завершены до конца 2026 года. Пассажиропоток на новой станции по предварительным оценкам должен составить порядка 7,8 млн человек в год.

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