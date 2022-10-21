Нижегородская лаборатория обнаружила антибиотики в пельменях

Антибиотики в пельменях обнаружили сотрудники лаборатории химико-токсикологических исследований. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Антибиотики в пельменях обнаружили сотрудники нижегородской лаборатории химико-токсикологических исследований. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ "Нижегородский референтный центр Россельхознадзора».

Для испытания была взята проба «Полуфабрикат в тесте, формованный с мясной начинкой категории Б замороженный, пельмени"». В этом продукте нашли превышение остаточного количества антибиотика тетрациклиновой группы - «Окситетрациклин».

Результаты исследований сообщили заказчику для того, чтобы он принял меры и не допустил продали некачественных пельменей.

Напомним, что нижегородское предприятие оштрафовали за использование семян с ГМО. Это первый в России случай привлечения к ответственности за подобное нарушение законодательства. 10 октября 2022 года вынесенный предприятию штраф в размере 250 тысяч рублей был оплачен.

Также мы писали, что зараженную листерией говядину обнаружили в Нижегородской области. В рамках мониторинга безопасности пищевой продукции на проверку поступило три образцаговядины, которая была произведена в Республике Марий Эл.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!