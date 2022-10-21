Дни русской кухни будут проводить в школьных столовых Арзамаса

В школах Арзамаса теперь будут проводить Дни русской кухни. Источник: Администрация г. Арзамаса.

Дни русской кухни будут проводиться в школах Арзамаса на протяжении всего учебного года. Блюда из традиционного национального меню будут готовить для учителей и школьников раз в четверть. Об этом сообщает администрация города.

Проект, организованный администрацией Арзамаса, стартовал уже в октябре. Как признались представители городской власти, идея приобщения к аутентичной кухне была навеяна гастрономическим фестивалем «Арзамасский трактирщик».

– Насколько могу судить по отзывам, детям нравится. Во-первых, это разнообразие – не каждый день на обеденных столах калья или боярская каша, во-вторых, новые знания о кулинарных традициях страны, – подчеркнул глава Арзамаса Александр Щелоков.

В Дни русской кухни школьники участвуют в дегустациях традиционных русских каш и напитков из тыквы, клюквы и облепихи, а также в мастер-классах по квашению капусты, приготовлению блинов и выставках «Рецепты моей бабушки».

Напомним, что «Комсомолка» ведёт рубрику о самых интересных местах региона. Нижегородская область славится своей древней историей, старинными монастырями и особняками. Стоит заехать в сам Нижний Новгород или окрестные города, как всюду натыкаешься на следы древних князей. Однако есть в нашей области город, способный затмить не только средневековые реликвии, но и более старинные памятники. Речь идет об Арзамасе.

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