Экотропа появится на территории Бурнаковской низины в Нижнем Новгороде в 2023 году

Благоустройство Бурнаковской низины в Нижнем Новгороде будет выполнено в 2023 году. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в ходе онлайн-эфира в своем Телеграм-канале 21 октября.

По словам главы города, что проект преображения этой территории уже готов. Он предполагает создание экотропы, приведение территории в порядок и многое другое.

-Проект готов. В следующем году приступим к его реализации, - сказал мэр, добавив, что сам он проект еще не видел.

Ранее сообщалось, что в Бурнаковской низине обустроят дорожки и проложат пешеходные мостики, установят стенды с информацией о местной о флоре и фауне и арт-объекты. У озера планируют оборудовать смотровую площадку.