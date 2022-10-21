Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 октября 2022 11:47

Экотропа появится на территории Бурнаковской низины в Нижнем Новгороде в 2023 году

Проект благоустройства территории уже готов
Мария СОРОКИНА

Благоустройство Бурнаковской низины в Нижнем Новгороде будет выполнено в 2023 году. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в ходе онлайн-эфира в своем Телеграм-канале 21 октября.

По словам главы города, что проект преображения этой территории уже готов. Он предполагает создание экотропы, приведение территории в порядок и многое другое.

-Проект готов. В следующем году приступим к его реализации, - сказал мэр, добавив, что сам он проект еще не видел.

Ранее сообщалось, что в Бурнаковской низине обустроят дорожки и проложат пешеходные мостики, установят стенды с информацией о местной о флоре и фауне и арт-объекты. У озера планируют оборудовать смотровую площадку.