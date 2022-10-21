Количество засоров на канализационных сетях Нижнего Новгорода растёт

С начала этого года сотрудники Нижегородского водоканала устранили свыше 3,5 тысяч засоров, основная причина которых – нарушение обязательных для всех правил пользования канализацией. Это больше, чем за аналогичный период 2021 года и январь-сентябрь 2020.

Пренебрежение нормами потребительской культуры и использование унитаза в качестве мусорного ведра может привести к масштабным авариям. Причем засориться может как внутридомовая система водоотведения, так и внешняя. И если в первом случае подтопление стоками грозит квартире виновника, а также его соседям, то при серьезных проблемах на внешних сетях канализации может произойти остановка и поломка оборудования на канализационных станциях, подтопление сточной жидкостью улиц города. Для устранения последствий может потребоваться отключение воды в нескольких домах или целом районе до полного устранения аварии.

Кроме того, на устранение засоров отвлекаются аварийные бригады, которые могли бы заниматься модернизацией сетей и канализационных насосных станций. В связи с этим Нижегородский водоканал призывает жителей города ценить свой комфорт и не рисковать им. Существует целый ряд вещей, которые при попадании в трубы значительно уменьшают их проходимость. Любой текстиль: тряпки, старая одежда, влажные салфетки – образуют в трубопроводах глухие «пробки». Смыв в канализацию пищевых отходов, строительного мусора, пластика и полиэтилена, наполнителей для кошачьих туалетов (и прочих домашних животных), медицинских масок и перчаток ведёт к засорению и выходу из строя сетей.